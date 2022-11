Con un tris alla Vis è tornata la Reggiana

La Vis è un tenero e arrendevole spezzatino che la Regia si mangia in 3 morsi. Il primo arriva all'alba del match quando Libutti e Luciani lavorano sulla destra per pescare Guibre sul palo lontano. Controllo, rientro e 1-0. Sono passati 7 minuti e già la partita non c'è più. Resta solo teoricamente aperta perché la Reggiana mastica senza affondare. Quando verticalizza, Lanini sbatte sul legnoso Bakayoko e si prende un sacrosanto calcio di rigore. Non lo tira nemmeno male, solo che Farroni fa meglio di lui. Altra verticalizzazione per Lanini che non è in fuorigioco e cerca un angolino lontano che poi tanto lontano non è. Ripresa come sopra. Kabaschi da casa sua, Farroni e traversa rinviano il raddoppio che arriva solo nell'ultima parte di match. Nardi innesca Montalto che si gira e scarica, Farroni ci prova ancora ma stavolta con la traversa gli dice male. Pesaro esce dal campo, c'è tempo anche per il tris, doppietta personale di Montalto che prende bene il tempo dall'angolo. Finale con vista poker, solo vista perché Farroni tiene prima su Guglielmotti e poi anche su Sciaudone.