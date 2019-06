Con Walter Nicoletti il calcio canta per chi soffre

Li ha messi tutti insieme Walter Nicoletti per dar corpo e firme prestigiose ad una grande idea. Si chiama Canta il Calcio Solidale, un vero e proprio evento per raccogliere fondi da devolvere ad Arop Onlus di Rimini che sostiene bambini affetti da malattie dell'età pediatrica.

Cuore e voce quella di Walter Nicoletti che ha ribaltato il concetto della nazionale cantanti. Non ci sono artisti che giocano a calcio, ci sono calciatori e tecnici che la buttano in musica. Per diversi, divertire e per aiutare chi ha bisogno. Ci sono Fabio Galante e Antonio Filippini, Maurizio Neri e Marino Magrin. C'è Marta Mason, attaccante del Chievo nell'estate in cui l'Italia scopre che il calcio è anche declinato al femminile. E poi Spalletti, Ballardini, Ulivieri e Zaccheroni. Insomma, l'idea di Walter Nicoletti ha convinto tanti amici a presentarsi a Rimini. Perchè il calcio è anche e soprattutto quello che resta dopo il calcio. C'è Firmino Pederiva garanzia che questi valori non passeranno mai di moda.

È stata solo la prima edizione, idea e risposta della gente meritano un futuro lungo e luminoso. Quello a cui sta lavorando Walter Nicoletti che oggi sarà più stanco, ma più soddisfatto.

Roberto Chiesa