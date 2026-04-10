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Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace

Passivo pesante per i viola, chiamati ora a un’impresa nel ritorno al Franchi giovedì prossimo

10 apr 2026
Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace

La Fiorentina crolla a Londra e vede allontanarsi le semifinali di Conference League. Nell’andata dei quarti, il Crystal Palace si impone 3-0 al termine di una gara indirizzata già nel primo tempo. Decisivo il rigore trasformato da Mateta al 24’, tra le proteste viola per un contatto giudicato dubbio tra Dodo e Guessand, seguito poco dopo dal raddoppio di Mitchell. La squadra di Vanoli fatica a reagire, soffre in difesa e costruisce poco, chiudendo la prima frazione in evidente difficoltà. Nella ripresa la Fiorentina prova a cambiare atteggiamento: Fabbian colpisce una traversa e Piccoli impegna Henderson, ma senza mai dare l’impressione di poter riaprire il match. Nel finale arriva anche il tris di Sarr, che di testa all’89’ chiude i conti. Un passivo pesante per i viola, chiamati ora a un’impresa nel ritorno al Franchi giovedì 16 aprile dalle ore 21:00.




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