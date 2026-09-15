CONFERENCE LEAGUE Conference League, la finale 2028 sarà a Torino L'Allianz Stadium ospiterà una nuova finale continentale dopo 14 anni

Conference League, la finale 2028 sarà a Torino.

L'Allianz Stadium di Torino ospiterà un'altra finale europea: quella di Conference League, nel 2028. Lo ha annunciato il Comitato esecutivo Uefa, nel comunicare le sedi delle varie finali per il biennio 2028-29. L'ultima volta, per lo stadio della Juventus, era stata nel 2014, con la finale di Europa League vinta dal Siviglia ai rigori contro il Benfica.

La Champions League tornerà a Monaco di Baviera (l'ultima volta fu il 5-0 inflitto dal Psg all'Inter, nel 2025), poi andrà al rinnovato Camp Nou di Barcellona, mentre Lione e Cardiff ospiteranno le finali della Champions femminile. Per l'Europa League si andrà verso Oriente, prima alla National Arena di Bucarest, poi al National Stadium di Belgrado, in Romania e Serbia. Detto di Torino, la Conference League si sposterà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, l'anno successivo. Infine, la Supercoppa europea 2027 si disputerà alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi, mentre quella 2028 si andrà ad Astana, in Kazakistan.

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