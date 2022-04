CONFERENCE LEAGUE Conference League, la tripletta di Zaniolo porta la Roma in semifinale

La Roma si è qualificata per le semifinali della Conference League, in cui affronterà il Leicester, battendo il Bodo Glimt per 4-0 nel ritorno dei quarti di finale giocato all'Olimpico. All'andata i norvegesi avevano vinto per 2-1. Mattatore della serata Nicolò Zaniolo, autore di una tripletta. Che dopo la partita gela l'Olimpico: "Non so se il mio futuro è alla Roma - dice - ma i tifosi sono sempre stati fantastici con me". Sconfitta dal Lipsia per 2-0, anche l'Atalanta è fuori dall'Europa del calcio. All'andata era finita 1-1.

