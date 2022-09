COPPE EUROPEE Conference League: Lazio scatenata, la Roma non brilla Delude la Fiorentina al suo ritorno in Europa

Inizia con il piede giusto l'Europa League della Lazio che nella gara d'esordio all'Olimpico ha battuto 4-2 il Feyenoord. La formazione di Sarri ha dominato il primo tempo sbloccando la situazione già al 3' con l'inserimento di Luis Alberto solo davanti al portiere. Al quarto d'ora Felipe Anderson ha concretizzato una ripartenza fulminea e Vecino al 28' ha calato il tris ribadendo in rete un pallone respinto da Bijlow. Nella ripresa ancora Vecino ha calato il poker su assist di Luis Alberto prima della doppietta di Gimenez negli ultimi venti minuti per il Feyenoord.

La Roma parte con una sconfitta in Europa League. Nel primo turno del Gruppo C la squadra di Mourinho perde 2-1 con il Ludogorets e incassa un altro ko dopo la deblacle di Udine in campionato. Complice il terreno di gioco in pessime condizioni, i giallorossi faticano a far valere il maggior tasso tecnico e il primo tempo finisce a reti inviolate e con un palo di Mancini di testa. Nella ripresa poi i gol che segnano il match. Cauly (72') sblocca tutto approfittando di una dormita di Smalling & Co., poi Shomurodov (86') pareggia i conti, ma subito dopo Nonato (88') raddoppia e beffa i giallorossi.

Non sorride la Fiorentina, nel suo ritorno in Europa: il debutto in Conference League è amaro per i toscani, che pareggiano 1-1 contro il RFS Riga al Franchi. Dopo un primo tempo di assoluto dominio, con le parate di Steinbors ad evitare la rete, la Fiorentina passa al 55' con Barak. I lettoni però non mollano e pareggiano in contropiede con l'attaccante Ilic (74'). Inutile il forcing viola, con due errori di Jovic: finisce 1-1.

