Conference League: un pari d'oro per la Roma, a Leicester finisce 1-1

Finisce in pareggio la prima sfida tra l'allievo, Brendan Rodgers, e il maestro José Mourinho nel match di andata a Leicester per le semifinali della neonata Conference League. La Roma passa in vantaggio dopo solo un quarto d'ora con capitan Pellegrini e tiene l'1-0 fino a metà della ripresa quando si fa male Mkhitaryan: i giallorossi perdono così terreno ed equilibrio venendo ripresi poco dopo con l'autogol di Mancini propiziato da Lookman. Un 1-1 in terra inglese che sorride più allo Special One che al suo ex assistente ai tempi del Chelsea e fa felici i tanti tifosi romanisti sbarcati al City Stadium memori delle tante brutte figure collezionate dalla loro squadra Oltre Manica.