Conte: "C'è orgoglio nel regalare ai tifosi una finale che mancava da 10 anni"

Courtesy of @Uefa 2020

Come una slavina. L'Inter sconfigge lo Shaktar Donetsk per 5-0 e si qualifica per la finale di Europa League: venerdì sera a Colonia contenderà la coppa al Siviglia.

Nerazzurri devastanti in gol al 19esimo del primo tempo con Lautaro. Al raddoppio ci pensa D'Ambrosio a inizio secondo tempo, poi la chiude Lautaro al 29esimo. Finale show di Lukaku che disintegra gli avversari con una doppietta.

Per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, la squadra si è meritata l'ultimo atto della competizione: "Sono orgoglioso di aver regalato ai tifosi interisti una finale che mancava da 10 anni". Ma attenzione, non sarà una passeggiata contro il Siviglia: "Loro sono forti e abituati a vincere questa competizione". Gli spagnoli hanno, infatti, alzato il trofeo ben 3 volte negli ultimi 6 anni. Il Siviglia, inoltre, con 5 coppe in bacheca è la squadra che ha vinto più Europa League nella storia.

Il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, a fianco di Conte in conferenza stampa, ringrazia il mister per le occasioni che gli ha concesso: "Mi sento parte del progetto".

L'appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle 21.00 al Rhein Energie Stadion di Colonia: l'Inter si giocherà la possibilità di alzare la sua quarta Europa League.