EUROPA LEAGUE Conte: "Dobbiamo dare tutto sul campo, senza rimpianti, per dimostrare di meritare la coppa" Il tecnico nerazzurro è pronto alla sfida dei Quarti contro il Leverkusen

Per la serie notti europee questa sera, alle 21.00 a Dusseldorf, andrà in scena l'atteso match tra Inter e Bayer Leverkusen. Partita che darà il via ai quarti di finale dell'Europa League.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non ha dubbi: "Dobbiamo dimostrare sul campo che l'Inter merita la finale. Così anche se dovremo uscire lo faremo senza alcun rimpianto".

Il portiere e capitano dei nerazzurri, Samir Handanovic, è contento dell'ottimo momento per il reparto difensivo: "Meno gol prendi più ti compatti".

Sempre alle 21.00 scenderanno in campo Manchester United e Copenaghen, mentre domani lo Shakhtar affronterà il Basilea e il Wolverhampton il Siviglia.

I più letti della settimana: