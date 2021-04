SERIE A Conte: "Il Verona è un altro ostacolo di livello sul nostro cammino verso il tricolore" Alla vigilia della sfida di San siro contro il Verona Antonio Conte mette in guardia i suoi da un ostacolo ostico come il Verona di Juric

Conte: "Il Verona è un altro ostacolo di livello sul nostro cammino verso il tricolore".

L'inter ospita il Verona e Antonio Conte non abbassa mai la concentrazione. " La squadra sta bene e lo ha dimostrato anche nelle partite precedenti. Il Verona ha avuto qualche passaggio a vuoto non meritato, e domani ci aspettiamo una squadra ben allenata e vogliosa di fare punti. per noi è un altro step verso il tricolore, ma dobbiamo stare sul pezzo"

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: