SERIE A

Conte: "Mercato bloccato e situazione difficile". De Rossi: "Dybala potrebbe andare via ma è convocato"

Il Napoli di Antonio Conte affronterà il Verona in trasferta e la Roma di Daniele De Rossi farà visuita al Cagliari per la prima di campionato. Ma in conferenza stampa a tenere banco sono le logiche di mercato