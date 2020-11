CHAMPIONS LEAGUE Conte: "Per l'Inter queste sono partite troppo pesanti" Il tecnico dell'inter Antonio Conte analizza la sconfitta con il Real Madrid . I neroazzurri per passare agli ottavi devono vincere i prossimi due incontri e sperare

Antonio Conte in tono dimesso analizza la serata di San Siro. Il tecnico parla di partita condizionata dall'arbitro sull'episodio Vidal . Inoltre mette in evidenza i limiti attuali della sua squadra e dichiara che per l'Inter queste sono partite troppo pesanti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: