Conte: "Tutti dobbiamo meritarci l'Inter, io per primo"

Ieri si è conclusa la 30esima giornata del campionato di Serie A. Uno dei risultati più sorprendenti è quello di San Siro dove l'Inter è stato battuto in rimonta dal Bologna per 1 a 2. Nel post partita il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si sfoga e mette tutti sotto esame. Sinisa Mihaijlovic, invece, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi dal 25esimo minuto in poi. L'allenatore ha lodato i suoi giovani talenti, in particolare Juwara e Barrow che con i loro gol hanno trascinato i felsinei alla vittoria.