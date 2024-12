SERIE C Continua a volare la Vis Pesaro, Milan Futuro ko 2-1 I marchigiani centrano la quarta vittoria di fila.

Quinto risultato utile di fila, quarta vittoria consecutiva per la Vis Pesaro che batte anche il Milan Futuro. Al Benelli i marchigiani non sbagliano e superano i rossoneri per 2-1. Partita tutto sommato equilibrata nella prima frazione di gara con Di Paola il più intraprendente tra i biancorossi, anche con una conclusione in chiusura di tempo che finisce sul fondo.

Nella ripresa la Vis Pesaro ha subito una bella occasione con Okoro, il numero 90 punta la porta del Milan, ma a tu per tu con Nava non riesce a indirizzare nello specchio di porta. La partita si sblocca al 57'. Nava resta a terra dopo un contatto con Paganini, il direttore di gara lascia proseguire, Di Paola serve Okoro, l'attaccante trasforma nel vantaggio per la Vis Pesaro. Tante le proteste dei rossoneri per il fallo non fischiato. Paganini va vicinissimo al raddoppio al 65' con una bella conclusione da dentro l'area, che Nava riesce a toccare in angolo. Ancora i padroni di casa con Okoro, controllo straordinario del numero 90 con il tacco poi la conclusione parata dal portiere. Il Milan Futuro riesce a raggiungere il pareggio al 77'. Sul cross di Bozzolan arriva un primo colpo di testa di Sia, poi un'altra deviazione di Longo che vale la nuova parità. La Vis Pesaro è in un grandissimo stato di grazia e Cannavò lo conferma con un gol straordinario all'87': conclusione a giro da dentro l'area di rigore e 2-1 che vale il quarto successo di fila per i marchigiani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: