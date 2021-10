Continua il buon momento della Vis Pesaro, terzo risultato utile consecutivo

Eppur non era iniziata nel migliore dei modi per i biancorossi sotto nei primi minuti con la Lucchese. La formazione di Guido Pagliuca sblocca su azione d'angolo : Corsinelli di testa respinge Farroni che non può nulla sul tap in di Bellich. Sempre su palla inattiva arriva il pareggio marchigiano: punizione di Rubin, ponte di Cusumano per il colpo di testa letale di Manetta. E parità ristabilita. La Lucchese non ci sta e torna a farsi minacciosa, ma deve fare i conti con la domenica si del portiere della Vis Farroni bravo in almeno due circostanze. Ripresa attacca sempre la formazione di Guido Pagliuca ma non riesce a trovare la via della rete, è invece la Vis a trovarla, sempre su calcio d'angolo, prepotente e concreto l'anticipo di Gucci sul primo palo. Gol di testa, gol da tre punti, perchè nel finale convulso non succederà più nulla. Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Vis Pesaro batte Lucchese 2-1