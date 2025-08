Continua il caos a Rimini: Baldini e il suo staff se ne vanno

Clamoroso al Neri! Potremmo partire così per raccontare la giornata del Rimini, mutuando proprio la celebre frase del calcio giocato. Ma questa volta senza raccontare di gol o vittorie clamorose. Di clamoroso c'è un nuovo capitolo nell'incredibile storia del Rimini. Era previsto l'incontro decisivo per arrivare all'accordo con Francesco Baldini. I contatti con il tecnico italo/sammarinese sono proseguiti per giorni. Accordo biennale sulla scrivania e primo passo per il nuovo corso societario. Baldini e sul staff hanno raggiunto la sede, ma al Romeo Neri non sono mai arrivati. La squadra è scesa in campo per l'allenamento senza il tecnico. Tra la società romagnola e l'ex allenatore della Spal non è stato raggiunto l'accordo. Tante le ipotesi alla base di una fumata nera che non sembrava per nulla annunciata visto gli ultimi contatti.

Questa in ordine di tempo l'ultima scossa del terremoto che ha coinvolto il Rimini, perché la giornata si era aperta con l'entrata a gamba tesa del Corriere della Sera, con l'articolo a firma di Mario Gerevini sull'acquisizione della società biancorossa da parte della Building Company di Giusy Anna Scarcella. Nell'articolo non si usano mezzi termini, anzi, vengono sottolineate le molte anomalie legate all'operazione che ha determinato il passaggio di proprietà. Aggiungendo ultieriori ombre, anche sulla effettiva acquisizione da parte della nuova proprietà. Tanti dubbi insomma, che non fanno altro che aggiungere ultieriori problemi a una piazza che per il momento ha solo un paio di certezze, la penalizzazione nel prossimo campionato e l'impegno in Coppa Italia di domenica contro il Pescara in trasferta.