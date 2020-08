CHAMPIONS LEAGUE Continua il sogno del Lione

Continua il sogno del Lione.

Dopo la Juventus agli ottavi, il Lione batte anche il Manchester City e vola in semifinale di Champions League. Impresa della squadra di Garcia, che ribalta ancora una volta il pronostico e vince 3-1, certificando la fallimentare stagione di Guardiola. Flop in Premier, flop in Champions con la conquista della sola Coppa di Lega.



I più letti della settimana: