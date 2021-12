SERIE C Continua il volo di Modena e Reggiana

Più bello che vincere, c'è vincere in rimonta e a Modena è ormai diventata la specialità della casa. Altro sorpasso a Pontedera per i canarini in fase di polverizzazione di ogni record, i successi consecutivi sono undici. Nonostante fosse stato il Modena a dar l'idea di poter passare da un momento all'altro, sul finire di primo tempo il Pontedera aveva trovato il vantaggio. Colpevole, dall'angolo, un colpo di testa del solito Magnaghi. Un semplice contrattempo per la capolista che dopo l'intervallo torna in campo decisa a ribaltarla, operazione che riesce in una manciata di minuti. Tutta la qualità di Tremolada in questo calcio di punizione che vale l'1-1 e la forza dei nervi distesi di una squadra che continua a giocarla cercando l'episodio che puntualmente arriva.

Fallo di Milani su Azzi, è calcio di rigore che Minesso realizza nonostante Angeletti ci vada davvero vicino. Tre punti che consentono agli emiliani di non rompere il tandem di testa con la Reggiana. Quasi un allenamento agonistico per i granata al Città del Tricolore contro il malcapitato Teramo travolto per 5-0. Pochi minuti e il match si apre, lancio per Lanini che controlla, prende la mira e segna il gol dell'1-0. Il raddoppio arriva a stretto giro sempre con lo scatenato Lanini che batte Perrucchini con un destro di forza dal limite. La Reggiana si prende il lusso anche di calciare fuori con Zamparo un calcio di rigore, assegnato per fallo di Hadziosmanovic su Rosafio. Il tris granata arriva comunque nel primo tempo con il colpo di testa sottomisura di Cremonesi. Ripresa ancora Cremonesi dall'angolo per il colpo di testa del 4-0. Nel recupero arriva anche il quinto sigillo con il neo entrato Neglia. Reggiana e Modena continuano il campionato a due.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: