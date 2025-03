Continua l'appassionante duello a distanza tra Forlì e Ravenna

Un tempo non da Ravenna rischia di compromettere il campionato dei giallorossi, che poi in rimonta battono il Prato all'ultimo secondo. Dopo il vantaggio di Nistri, i toscani sfruttano un clamoroso errore della difesa e chiudono col raddoppio di Falteri la prima frazione vanati di due. Solo Ravenna nella ripresa, prima Di Renzo di testa riaccende la speranza e poi lo stesso Di Renzo con la complicità del portiere toscano riequilibra la vicenda. Il Benelli spinge e l'eurogol di Guida all'ultimo secondo lo fa esplodere. Nel match valido per l'assalto al terzo posto fa festa il Lentigione: Tau Altopascio battuto dal colpo di testa di Lombardi in avvio di ripresa. Un gol dell'ex Simeri che punisce l'uscita incerta del portiere regala l'1-0 e i 3 punti alla Pistoiese al Melani contro l'Imolese. Forlì a valanga a tempo di record a Prato. Dopo 30 secondi dal calcio d'inizio capolista già avanti con Macrì. Palla al centro e ancora Forlì con Farinelli che dopo nemmeno 2 minuti porta a 2 il fatturato. A gara chiusa i biancorossi triplicano grazie ad un'autorete. E a metà del secondo tempo arriva anche il poker con la finezza sotto misura di Trombetta. Due gol per tempo e il Progresso cancella il Corticella. Nella prima frazione a Castel Maggiore comanda Matta che segna entrambe i gol dei padroni di casa. Nella ripresa c'è solo da rifinire il lavoro. Ferraresi su calcio di rigore e Mascanzoni nel finale completano l'opera per il 4-0 tra Progresso e Corticella. Montagne russe a Sasso Marconi e il San Marino si perde. Emiliani avanti con la bella girata di Balleello. Un'autorete in seguito a punizione riporta a galla i Titani. A riportare avanti i padroni di casa ci pensa in apertura di ripresa Geroni su calcio di rigore. Il 3-1 da calcio d'angolo di Montanaro mette i locali al riparo dal rientro sammarinese. Gli ospiti colpiscono con Filippo Fabbri, ma la partita finisce 3-2. Una doppietta di Boiga nei primi 20 minuti lancia il Tuttocuoio, per lo United Riccione la crisi non conosce confini. 0-0 infine tra Sammaurese e Piacenza.