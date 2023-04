SERIE C Continuità e coraggio: così la Reggiana si è presa la B

La Regia è in serie B. Vince con merito un campionato a tre giocato sul filo e strappato sulla strada della continuità alle ambizioni di Cesena ed Entella. La Reggiana dunque fa festa un anno dopo la grande beffa. E nonostante una partenza tutt'altro che lanciata. I granata l'hanno portata a casa là dove pareva fossero meno attrezzati e cioè la tenuta nervosa. Decisiva, in termini di punti, la vittoria di Cesena, ma è stata la gestione dei momenti difficili a fare la differenza con quanto non riuscito un anno fa.

L'atto secondo di un progetto cominciato tra lo scetticismo generale e andato a buon fine, validato da un allenatore non sempre ritenuto l'uomo giusto al posto giusto. Si è infilato tutto, invece. Come deve essere per vincere in volata contro squadre attrezzate ed agguerrite per nulla disposte a lasciar stare. E infatti Cesena ed Entella, le grandi sconfitte, ci proveranno ai play off dove la concorrenza aumenta e i 79 punti fatti in campionato, tanti, non sono garanzia di successo. Solo un indizio per un finale thrilling al quale la Reggiana assiste dal divano con la serenità di chi ha già centrato l'obiettivo e la voglia di consolidarsi in serie B.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: