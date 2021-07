Contro la Spagna l'Italia sogna la finale

Sono rimaste in quattro a giocarsi il sogno europeo. Belli come nelle notti magiche ci sono anche gli azzurri di Mancini che alle 21 contenderanno alla Spagna un posto in finale. A Wembley le scelte del CT paiono sufficientemente chiare. C'è Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola e c'è Chiesa confermato in avanti. La Spagna non è più lo spauracchio di qualche anno fa, ma il criticatissimo Luis Enrique ha saputo italianizzarla e renderla concretamente pericolosa. Meno bella, ugualmente prolifica. Ma questa volta sono gli azzurri ad avere un'identità di gioco espressa fin dal debutto nel torneo. E una striscia lunghissima di risultati positivi. Attenzione a Morata e Dani Olmo, Bonucci li attende con fiducia.

Nel servizio l'intervista al difensore dell'Italia Leonardo Bonucci