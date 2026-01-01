Coppa d’Africa, il miracolo Sudan: agli ottavi senza segnare un gol

Si è conclusa la fase a gironi della Coppa d’Africa con la definizione delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Il miglior rendimento è stato quello dell’Algeria di Petkovic, prima nel gruppo E a punteggio pieno e con una differenza reti di +6. A quota 9 punti anche la Nigeria, vincitrice del gruppo C. La Costa d’Avorio ha chiuso il proprio girone davanti al Camerun. Tra le migliori terze avanzano Mozambico e Sudan. Proprio il Sudan firma l’impresa più curiosa del torneo: qualificato agli ottavi nonostante due sconfitte senza segnare, grazie all’unica vittoria per 1-0 sulla Guinea Equatoriale, decisa da un’autorete di Saul Coco.







