Coppa d'Africa: incidente durante Camerum-Comore.

Gravi incidenti in Camerun-Comore di Coppa d'Africa. Secondo le prime ricostruzioni almeno sei persone sono morte nella ressa all'esterno dello stadio dove si stava giocando la partita valida per gli ottavi di finale. L'incidente è stato confermato anche dalla CAF la confederazione calcistica africana, l'equivalente della UEFA per l'Europa. Sarebbero oltre 40 le persone ferite accolte in ospedale. Alla base dell'incidente il tentativo di accedere allo stadio forzando l'ingresso. Lo stadio ha una capacità di 60mila persone, la capienza era stata ridotta all'80% per le restrizioni da pandemia.

