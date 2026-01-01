Coppa d’Africa, terremoto Gabon: nazionale sospesa e staff licenziato

È bufera attorno alla Nazionale di calcio del Gabon dopo la clamorosa eliminazione al primo turno della Coppa d’Africa. La sconfitta per 3-2 contro la Costa d’Avorio, campione in carica e terzo ko consecutivo nel girone, ha innescato una durissima reazione istituzionale.

Il ministro dello Sport Simplice-Désiré Mamboula ha annunciato il licenziamento dell’intero staff tecnico, la sospensione della nazionale “fino a nuovo ordine” e l’esclusione di due giocatori simbolo come Pierre-Emerick Aubameyang e Bruno Ecuele Manga. “Considerata la vergognosa prestazione dei Panthers, il governo ha deciso di adottare queste misure”, ha dichiarato il ministro in un messaggio televisivo, rimosso e poi ripubblicato nelle ore successive.

La crisi è stata affrontata anche dal Consiglio dei ministri. Il presidente Brice Clotaire Oligui Nguema ha parlato di un fallimento che “indebolisce una parte della nostra identità nazionale”, individuando “mancanza di metodo e dispersione delle risorse” come problemi strutturali del movimento calcistico.

Sui social, Aubameyang ha risposto alle critiche: “I problemi della squadra sono molto più profondi della mia modesta personalità”. L’attaccante era già rientrato al Olympique de Marseille prima dell’ultima gara per un problema muscolare.







