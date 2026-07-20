FIFA WORLD CUP Coppa del Mondo: Argentina sconfitta in finale, ma all'A.R.A. si fa comunque festa Centinaia di tifosi hanno seguito la partita nella sede dell'Associazione Residenti Argentini a Serravalle

Centinaia di tifosi argentini si sono ritrovati alla sede dell'A.R.A., l'Associazione residenti argentini a San Marino, per seguire la finale della Coppa del Mondo in un clima di festa. I due paesi, accomunati dagli stessi colori, sono quasi “gemellati” tra di loro, con migliaia di persone residenti nel paese sudamericano che possiedono il passaporto di San Marino..

Anche Francesco Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Rossano Fabbri, Segretario di Stato allo Sport, sono stati presenti alla serata. Partita che in campo ha visto l'Argentina soffrire, senza riuscire quasi mai a rendersi pericolosa, e costretta a giocare in 10 il recupero del secondo tempo regolamentare e tutti i tempi supplementari per l'espulsione di Enzo Fernandez.

Alla fine a conquistare la Coppa del Mondo è stata la Spagna, con il gol di Torres all'inizio del secondo tempo supplementare, per la delusione dei tifosi argentini. Ma nonostante il risultato finale, a fine partita prevale comunque la voglia di continuare a fare festa e la felicità per quello che è stato il percorso della Nazionale e la carriera di Messi, all'ultima partita con la maglia dell'Albiceleste.

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