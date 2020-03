COPPA DI FRANCIA Coppa di Francia: il Psg spazza il Lione con ciclone Mbappè e vola in finale Questa sera St.Etienne – Rennes, si decide l'altra finalista

Il risultato non deve ingannare perchè i parigini hanno dilagato solo quando Fernando Marcal è stato espulso poco dopo il quarto d'ora della ripresa, da lì in poi il ciclone Mbappè ha inghiottito il Lione. I prossimi avversari della Juventus in Champions League avevano cominciato nel migliore dei modi portandosi in vantaggio con Terrier. Kylian Mbabbè ristabilisce la parità a stretto giro, con un tocco ravvicinato. Partita in equilibrio fino all'episodio che decide l'incontro. Mbabbè è una furia sulla sinistra dove va via in velocità e non ci sono vaccini per fermalo. Sul suo cross controlla Cavani, la sfera finisce sul braccio di Fernando Marcal, rigore, secondo giallo e Lione in 10 uomini. Neymar su rigore apre la strada alla goleada. Rotti gli argini la formazione di Garcia non riesce più a reggere soprattutto la forza d'urto di uno degli attaccanti più forti del mondo come Mbappè quando è in queste condizioni fa male. Il poker dopo una mischia in area è di Sarabia. Il pokerissimo è ancora opera di Mbappè che si porta a casa il pallone. Questa sera l'altra semifinale St Etienne – Rennes si decide l'avversaria dei parigini. Paris Saint Germain batte Lione 5-1.



