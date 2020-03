Coppa di Francia: il Saint Etienne batte il Rennes e vola in finale In pieno recupero il gol della vittoria che vale l'accesso alla finalissima contro il PSG.

Coppa di Francia: il Saint Etienne batte il Rennes e vola in finale.

Al Rennes non bastano Nzonzi e Niang dal primo minuto. In finale di Coppa di Francia ci va il Saint-Etienne che batte 2-1 il Rennes e raggiunge il PSG nella finalissima della coppa nazionale. I padroni di casa sfiorano il vantaggio in più di un'occasione, ma il vantaggio lo trovano gli ospiti. L'ex Milan Niang libera Raphinha che viene steso in area di rigore. Sul dischetto si presenta proprio l'ex rossonero che con una conclusione centrale, ma potente batte il portiere avversario dopo 32 minuti. Sembra in discesa la partita del Rennes che si trova in vantaggio, ma al 43' il Saint-Etienne trova il pareggio facendo esplodere la gioia del pubblico di casa. Sul cross dalla sinistra di Diony, Kolodziejczak tocca di testa e mette il pallone sul palo più lontano. Un gran bel gol che vale il pareggio. La ripresa scorre via, per trovare il punto più alto, in pieno in recupero con il gol di Boudebouz. Il mancino dal limite dell'area vale il gol della vittoria e il passaggio del turno per il Saint-Etienne che vince e raggiunge la finale della Coppa di Francia.

I più letti della settimana: