Coppa di Francia: PSG e Monaco in semifinale.

Prosegue l'obiettivo “pigliatutto” per il Paris Saint-Germain che avanza alle semifinali della Coppa di Francia. La squadra di Pochettino si sbarazza dell'Angers con un netto 5-0 dove brillano, come al solito, le stelle d'attacco. A partire da Mauro Icardi: l'ex Inter apre le marcature dopo soli 9 minuti, ben imbeccato da Draxler. Il raddoppio è frutto della sfortunata autorete di Manceau che si vede carambolare la sfera dopo la parata di Butelle sul tentativo con il tacco di Neymar. O'Ney entrerà comunque nel tabellino dei marcatori, firmando il tris ad inizio ripresa: tap-in di testa facile facile sul secondo assist di giornata di Draxler. Il finale di partita è tutto di Icardi anche se, nel 4-0, sono applausi a scena aperta per Angel Di Maria: uno-due con Dagba, ingresso in area di rigore e spettacolare rabona per il connazionale argentino che mette dentro. Al 90' definitivo 5-0 e pallone portato a casa per Icardi: bel destro al volo dopo un rimpallo e il PSG va in semifinale.

Così come il Monaco, corsaro in trasferta sull'ostico campo del Lione. Che, però, parte meglio: Cornet va con il destro e c'entra il palo esterno. Nel secondo tempo cambia tutto: Diomande lascia i suoi in 10 per un bruttissimo intervento su Ballo Toure. Doppia ammonizione e capitan Ben Yedder, dal dischetto, non sbaglia spiazzando Pollersbeck e portando avanti i monegaschi. Passano 7 minuti ed i ragazzi di Niko Kovac la chiudono con il missile di Volland sul primo palo. Con Monaco e PSG tra le migliori 4 anche Montpellier e la favola Rumilly-Vallieres, club di quarta divisione e pronta a giocarsela con le grandi di Francia.

