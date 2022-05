Coppa Italia all'Inter: 4-2 sulla Juve

L'Inter ha vinto la Coppa Italia per l'ottava volta nella propria storia, battendo la Juventus nella finale dell'Olimpico 4-2 ai tempi supplementari. Partita ricca di emozioni e ribaltoni sbloccata al 7' da un destro dalla distanza di Barella per il vantaggio dell'Inter. A inizio ripresa la Juventus ha ribaltato la situazione nel giro di ottanta secondi, pareggiando con Alex Sandro e trovando il 2-1 con Vlahovic. Calhanoglu su rigore all'80' ha portato la gara ai supplementari dove si è scatenato Ivan Perisic: la sua doppietta, con un gol dal dischetto e l'altro all'incrocio dei pali, ha regalato la Coppa Italia all'Inter di Simone Inzaghi. Per la Juventus niente trofei 10 stagioni dopo l'ultima volta.

