Coppa Italia anticipa, semifinali il 12 e 13 giugno.

Fischio d'inizio il 12 giugno con la prima semifinale di Coppa Italia, con l'ok del governo. E mentre si lavora per mettere a punto la migliore formula per ricominciare in sicurezza il campionato, la Figc vara un piano straordinario con un Fondo Salva Calcio per un ammontare complessivo di 21 milioni e 700 mila euro in favore delle categorie inferiori alla Serie A.



