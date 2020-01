COPPA ITALIA Coppa Italia: attesa per Juventus – Roma Questa sera ore 20.45 la Juventus ospita la Roma per la gara che vale la semifinale di Coppa Italia

Sarri deve solo sfogliare la margherita per le scelte: solita staffetta Higuain – Dybala questa sera tocca al centravanti ex Napoli e Milan con Cr7 e Douglas Costa. Odore di tourn over anche a centrocampo e in difesa. Chance anche per il recordman Gigi Buffon, 42 anni il prossimo 28 gennaio, titolare al posto di Szczesny Per Fonseca le scelte sono invece obbligate con Zaniolo, Zappacosta, Pastore, Mikhitaryan, Perotti e Antonucci fuori e lo squalificato Dzeko indisponibili. Kalinic unica punta nel 4-2-3-1 scacchiere giallorosso. Che partita sarà? Juventus nettamente favorita perchè ha sbancato Roma solo 10 giorni fa, perchè gioca davanti ai propri tifosi, perchè ha molte più scelte, e soprattutto perchè per puntare al triplete, sempre nei sogni dei tifosi bianconeri, non può prescindere dal trionfo in Coppa Italia svanito lo scorso anno a Bergamo.



