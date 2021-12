Nessuna sorpresa nelle prime tre partite del secondo turno di Coppa Italia che ha premiato le tre squadre impegnate in casa. Il Venezia batte ed elimina la Ternana per 3-1 con le reti di Heymans, Crnigoj e Forte. Di Pettinari il gol ternano. Udinese in scioltezza sul Crotone, travolto 4-0 con De Maio, Success e doppietta di Pussetto. Vince anche il Genoa, nell' 1-0 sulla Salernitana decide Ekuban.