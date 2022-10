COPPA ITALIA Coppa Italia: Bologna e Sampdoria agli ottavi

Il Bologna batte 1-0 il Cagliari, si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio e regala a Thiago Motta la prima vittoria in panchina. Nel primo tempo l'occasione più nitida è per i sardi, ma Barreca viene fermato dalla traversa (38'). Il Var, due minuti dopo, annulla un gol di Schouten per fuorigioco dell'olandese. Il match di decide al 69': il corner di Orsolini è spizzato di testa dall'ex Lykogiannis, il pallone carambola sul petto di Obert e batte Aresti, il migliore dei suoi con diversi interventi decisivi.

La Sampdoria fatica, ma passa agli ottavi di Coppa Italia, dove troverà la Fiorentina. Servono i rigori ai blucerchiati, ripresi e rimontati dall'Ascoli nei supplementari prima del 2-2 di Caputo: si va ai tiri dal dischetto ed è decisivo Contini, che para il rigore dell'omologo Guarna. Passa anche la Cremonese, che sconfigge 4-2 il Modena nell'extra-time grazie alla doppietta di Sernicola nell'extra-time. I grigiorossi sfideranno il Napoli.

