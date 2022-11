SERIE C Coppa Italia C: agli ottavi Gubbio, Lucchese, Viterbese, Juve U23, Crotone e Renate

È la più classica delle porte scorrevoli quella che premia il Gubbio a scapito del Pescara: al 77° Kolaj riceve in area da Desogus, controlla e scarica sulla traversa, sulla ripartenza Vazquez, entrato al 76°, riceve da Di Stefano, salta netto Crescenzi e mette in buca d'angolo per il definitivo 1-0 degli umbri, che così vanno agli ottavi. 1-0 pure nell'altro incrocio del Girone B: qui la Lucchese la spunta sull'Olbia al 95°, con Maddaloni, di testa su assist di Bruzzaniti. Di misura anche la Viterbese col 2-1 sul Giugliano. Viscovo sbaglia l'uscita sull'angolo di Volpicelli e Andreis porta avanti i laziali, poi Simonelli recupera, triangola di fino con D'Uffizi e sigla l'allungo. Agli ospiti non basta, in avvio di ripresa, il rigore di Rizzo.

Decisamente più pirotecnico il 5-2 della Juventus Next Gen sulla FeralpiSalò. Compagnon per il traversone di Mulazzi e Iocolano gira sporco e preciso per il vantaggio della Juve B, in raddoppio già al 19° quando Compagnon scambia ancora con Iocolano, calcia a giro da fuori e sorprende Ferretti. Qui comincia il ping pong: D'Orazio ad accorciare dal dischetto, Verduci scardina la difesa scambiando con Sekulov e s'infila in area per la puntata del tris e poi, nel recupero di frazione, Pietrelli la tocca su una punizione da destra e Bacchetti deve solo spingere in rete. Resta tutto in bilico fino al 70°, quando la premiata ditta Compagnon-Mulazzi libera in area Sersanti per il poker. Il sigillo definitivo invece arriva su un'incursione di Rafia, palla dentro per Lipari che non perdona.

Non bastano i 90' invece nelle altre due delle 14:30. Il Crotone s'impone 3-2 ai supplementari sul Monopoli. Uscitaccia di Nocchi e autorete di Radicchio per il vantaggio dei calabresi, che scappano alla mezz'ora col mancino a giro di Panico su servizio di Vitale. Sugli sviluppi di un cross di Falbo, Fella tocca sottoporta e rimette in corsa il Monopoli, che trova la patta con l'incornata di Starita su traversone di Cristalli. Si va all'extratime e qui il Crotone la raddrizza, sempre di testa, con Cantisani, aiutato dalla sponda della traversa.

Ci vogliono addirittura i rigori, dopo il 2-2 del 120°, per promuovere il Renate a scapito del Mantova: la sblocca Paunice, lanciato direttamente dal portiere Tosi, il Renate la impatta con Ermacora e, nei supplementari, la ribalta con Angeli, in ambo i casi sugli sviluppi di angoli. Yeboah sorprende Furlanetto sul suo palo e si va ai rigori, qui si procede a oltranza finché, dopo la realizzazione di Menna, Furlanetto si redime respingendo Silvestro per la gioia Renate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: