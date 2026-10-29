Coppa Italia C, ai quarti Spezia, Campobasso, Cittadella e Desenzano

Come in campionato, anche in Coppa Italia C lo Spezia non cade mai e si prende i quarti battendo 2-1 il Livorno. Che pure passa per primo: Menarini per Calabrò che calcia addosso a Ciocci, sulla respinta Mancini anticipa Oyono e s'inventa un'incrociata al volo sotto l'incrocio. Il pari in principio di ripresa: Cannavò va via in fascia a Bonassi, arriva in area e finisce a terra sull'ingenuo contatto dell'appena entrato Veseli, rigore e trasformazione perfetta, e spiazzante, di Jimenez. Il Livorno sfiora l'allungo con la punizione da lontano di Menarini, che sbatte sul palo, su Ciocci ed esce, così, in principio di recupero, sono gli aquilotti a risolverla con Di Serio, che sul cross di Jimenez si gira e cannona sotto la traversa.Vane le richieste amaranto di un tocco di braccio, lo Spezia la ribalta e passa.

Spezia che affronterà il Campobasso, vincente 2-0 sul Latina. Bifulco riceve da Carfora, rientra su Ercolano e calcia, il tiro è debole ma Basti non trattiene e lo stesso Carfora ribadisce in rete. I laziali provano a riprenderla ma si infrangono su Spurio e a ridosso del 90° il Campo la blinda: Leonardi va via a Bruscagnin e imbuca, Coccia liscia ma Bifulco non è altrettanto clemente e fa calare il sipario.

Avanti anche il Cittadella che supera 2-1 l'Union Brescia e andrà a sfidare il Carpi. Ihnatov riceve a rimorchio da Anastasia e sorprende Zacchi dalla mezzaluna, poi Lamesta pesca in area Di Molfetta che è glaciale nel firmare il pari lombardo. Brescia si divora subito il sorpasso con Coulibaly, che calcia su Maniero dopo essergli stato liberato davanti da Mercati, così, nella ripresa, il Cittadella trova il gol qualificazione. La firma è di Redolfi, che sull'angolo di Crialese svetta deciso per un'incornata che Zacchi riesce solo a sfiorare. Su azione d'angolo, a recupero scaduto, anche il gol che manda avanti il Desenzano: Liberati risolve una mischia infilando in angolo basso per l'1-0 sul campo del Dolomiti Bellunesi, che vale ai gardesani il quarto con l'Altamura.