Coppa Italia C, avanti Imolese, Gubbio, Alessandria e Viterbese

A un passo dai supplementari l'Imolese elimina il Pordenone, steso al 91° quando, su azione d'angolo, Fort riceve la torre di Scremin e gira in rete l'1-0. Dulcis in fundo in una gara di pochi altri sussulti, tra la traversa romagnola con la punizione di Castellano e la spinta friulana ben arginata dall'attento Molla.

Di misura anche il Gubbio col 2-1 sulla Recanatese: Di Stefano si fionda sulla respinta corta di Longobardi e cannona a rete per il vantaggio della capolista del Girone B. Con la ripresa l'allungo: Corsinelli, ancora Di Stefano e imbucata di Tazzer, Fallani non riesce a intervenire e Artistico tocca a porta aperta. Gara che pare chiusa, invece poco dopo Alfieri va in tilt e la regala a Meloni, sul cross che segue Zammarchi aggancia, si gira e spedisce sotto l'incrocio. Il Gubbio regge ma al 96° trema insieme alla sua traversa, con la punizione-bomba di Sbaffo che va a un soffio dal mandare la sfida ai supplementari.

2-1 anche per il fanalino di coda del gruppo, l'Alessandria, nel derby col Novara: Filip morbido sul palo lungo, Baldi la legge meglio della difesa e spacca a rete al volo. La squadra di Roberto Cevoli spinge, sbatte più volte su Liverani e alla lunga la impatta con lo scambio tra Peli e Marginean, cui spetta l'onore del tabellino. E 1' dopo Calcagni serve a Buric la palla del ribaltone, Bellucci è salvifico nel respingere sulla linea. Di là Desjardines non è altrettanto efficace sul traversone di Nunzella, Sylla ne anticipa l'uscita e l'Alessandria passa.

Fuori invece il San Donato, battuto 2-0 dalla Viterbese in una gara decisa da un'ingenuità di Rossi: prima protagonista al pari di Bongiorno e poi distratto nel bloccare un lancio senza accorgersi di essere uscito dall'area. Per i suoi il danno dell'espulsione e la beffa dello svantaggio, perché sulla punizione che segue Polidori non perdona. E lo stesso Polidori, 3' dopo, s'avvia nello spazio e serve in mezzo, Andreis liscia ma Rodio non è altrettanto clemente, arpiona e scarica a rete, chiudendo il conto.

Tutto rinviato infine per Fiorenzuola-Lucchese, sospesa sullo 0-0 dopo il brutto colpo alla testa dell'attaccante degli emiliani Nicola Anelli, trasportato all'ospedale in elisoccorso ma, fortunatamente, fuori pericolo.