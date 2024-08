SERIE C Coppa Italia C, avanti Novara, Casertana, Trento e Potenza Eliminate Renate, Ternana, Triestina e Cerignola.

Il Novara scappa, si fa riprendere, rischia il ribaltone e infine si salva, superando il Renate ai rigori. I regolamentari si chiudono sul 2-2, coi piemontesi avanti già al 6° col lancio di Morosini che manda Ongaro a sbloccarla. E sul finire di frazione c'è anche il raddoppio di Manseri che supera dalla distanza un Ombra non irreprensibile. Con la ripresa invece tempo 1' e il Renate accorcia grazie al cross di Anghileri, con Minelli incerto in uscita e Spedalieri a infilarlo di testa. E al quarto d'ora c'è pure il pari, su un'azione simile a quella che l'ha sbloccata: qui è Vassallo a lanciare e smarcare Bocalon, che controlla, mira e fa X. E addirittura c'è l'occasione per il clamoroso sorpasso, col tocco di braccio di Lancini che vale il rigore al Renate. Bocalon batte per doppietta e freccia ma non incrocia abbastanza e allora è Minelli a ergersi protagonista respingendo il tiro. Si va ai supplementari e poi ai rigori, di nuovo alleati del Novara: De Leo e Riviera sbagliano, Lancini capitalizza il primo match point e il Renate saluta.

Rigori sfiorati invece per la Casertana che all'ultimo istante di supplementari elimina 2-1 la Ternana. Subito incartasi con l'errore di Vitali che la passa a Proia regalandogli un comodo vantaggio. Capuano la impatta capitalizzando il cross sul palo lontano di Carboni, si va a oltranza e qui, a 10” dalla lotteria dal dischetto, Iuliano spedisce in rete un pallone vagante in area, mandando avanti la Casertana.

Di misura, fuori casa e allo scadere anche il Trento, sulla Triestina: è il 91° pasticcio Moretti-Voca spiana la strada all'inserimento di Disanto, atterrato in area dallo stesso Moretti per il rigore che Anastasia trasforma nel definitivo 1-0 trentino. 1-0 pure per il Potenza su Cerignola, qui la decide l'incrociata di Caturano su assist di D'Auria. Inutile l'assalto finale dei pugliesi, con Vono che si divora il pari sparando su Cucchietti a tu per tu e Gonnelli che, di testa, trova la traversa.

