SERIE C Coppa Italia C, avanti Vicenza, Padova e Pro Vercelli Battute Atalanta U23, FeralpiSalò e Pro Patria.

Il Vicenza fa il colpo grosso passando 2-1 sul campo dell'Atalanta U23, eliminandola dalla coppa. I gol stanno tutti nei 4' tra il 46° e... il 46°. Principio di recupero del primo tempo, Confente rinvia lungo e Zamparo fa torre per Rauti, che aggira Del Lungo e la sblocca. Già prima del riposo però Panada lancia morbido e De Nipoti fa sponda in area per Vlahovic, destro di prima intenzione ed è pari. È il 48°, con la ripresa si resetta al 46° e tempo 20” Zamparo chiude il triangolo per il cross di Costa, sul quale Rauti tocca a porta aperta per la doppietta. L'Atalanta quasi la riprende con Vlahovic, fermato prima dalla traversa e poi da Confente, finché al 79° il doppio giallo a Idele vale i titoli di coda.

Al Padova invece ci vogliono i supplementari per il 3-2 sulla FeralpiSalò. Capelli per Russini e destro deviato per il vantaggio dei biancoscudati, ripresi quando l'errore di Crescenzi porta alla salita di Di Molfetta e al fallo di Faedo su Pellegrini, per il rigore trasformato da Voltan. Ripresa e il recupero di Pellegrini su Crescenzi favorisce Zennaro, che dal limite piazza in buca per il ribaltone Feralpi. A riequilibrarla è un altro errore, stavolta doppio: di Luciani, che se l'allunga in uscita regalandola a Spagnoli, e di Rizzo, il cui tentativo di spazzata centra Capelli e schizza in rete. Fortin alza la punizione di Giudici e si va ai supplementari, dove la verticale di Kirwan spiazza la difesa Feralpi e Spagnoli mette a rimorchio per Varas, stoccata che bacia la traversa e Padova avanti.

Infine, alla Pro Vercelli servono i rigori per superare la Pro Patria: nei 120' è 0-0, con in copertina le parate di Rizzo - che devia sulla traversa il tiro di Toci – e di Rovida e l'espulsione del vercellese Iezzi al 75°. Ai rigori è di nuovo protagonista Rizzo, che compensa gli errori di Iotti e Coppola murando Mallamo e Mehic, per la Patria c'è pure il tiro sbagliato di Sassaro e a qualificare Vercelli è la trasformazione di Serpe, il 7° in lista.

