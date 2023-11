SERIE C Coppa Italia C, Cesena ed Entella agli ottavi Corazza sigla l'1-0 sulla Vis Pesaro, i liguri battono 3-0 l'Alessandria.

Dopo la sciocchezza da tre giornate di squalifica in campionato, Corazza torna a far quello che gli riesce meglio: rete del bomber, 1-0 alla Vis Pesaro e Cesena e che va agli ottavi di coppa. Si comincia coi cross di Pierozzi per la testa di David e per Chiarello, Polverino respinge il primo tentativo e sul secondo, grazie al pasticcio della punta, se la cava con la carambola su un difensore. Anche Vis dalla fascia, parapiglia e Coccolo prima la consegna a Rossetti e poi ne devia il mancino. Ripresa e stesso copione, Mamona da Marcandella per un sinistro facile preda di Siano, il resto è del Cesena: Ogunseye tocca morbido in area per Corazza, con Rossoni che devia in angolo, e poi ci prova in prima persona sugli sviluppi di un'azione Nannelli-Berti, mandando di poco a lato. Quindi, al 76°, l'acuto di Corazza, che parte per vie centrali da quasi metà campo, porta a spasso la difesa Vis e cannona sotto la traversa dalla mezzaluna, decidendo la contesa.

Avanti anche l'Entella col 3-0 su un'Alessandria che pure parte forte: Pagliuca s'infila in area e incrocia sul palo, mentre sul cross di Pellitteri Ercolani incorna alto di niente. Ma alla prima occasione i liguri la sbloccano: Zappella raccoglie dal vertice destro, affonda e serve Disanto, che completa l'opera con una meravigliosa girata volante. Il resto, nel finale: stavolta Disanto ci mette il traversone per il bis di Faggioli, letale nell'anticipare su Crivellaro e infilare l'angolo basso. Poi Mosti appoggia, Crivellaro buca anche qui e Clemenza può mirare e calciare, con Virano che buca la parata per il tris da sipario.

