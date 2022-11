Coppa Italia C, Juve Next Gen ai quarti: 1-0 al Sangiuliano City

Si decide al 35° il passaggio ai quarti di Coppa Italia di C della Juventus Next Gen: Cudrig carica il destro dalla distanza, Alcibiade devia con la schiena e il pallone schizza in angolo basso per l'1-0 sul Sangiuliano City.

Prima del gol vittoria, Sangiuliano pericoloso con un paio di combinazioni: Miracoli per Fusi che gira in curva, poi Zanon triangola con Qeros, sfonda su Riccio e s'infrange sulla parata di Raina. Quindi il gol di Cudrig e l'immediata occasione da raddoppio di Soulé, sciupone nel mandare in curva sul servizio in area di Barbieri.

Ripresa e subito incertezza di Raina, che non trattiene il tiro di Qeros e poi recupera anticipando Miracoli. L'estremo in compenso è sul pezzo nel momento di maggiore spinta gialloverde, nel quale respinge di piede prima Cogliati e poi Fusi.

Il tecnico del Sangiuliano Ciceri protesta un po' troppo e si becca il rosso, poi la sagra dei legni: Iocolano sfiora il colpo del ko con un mancino a giro dal limite dritto sul palo, mentre per il Sangiuliano angolo di Pedone e doppia traversa di Alcibiade e di Cogliati, la seconda a porta spalancata. I padroni di casa ci riprovano e, sulla rovesciata di Pedone, chiedono un rigore per un tocco di braccio giudicato attaccato al corpo, sull'onda lunga delle proteste ci scappa pure il rosso a Zanon. Un blackout in avvio di recupero fa si che si giochi fino al 99°, però non succede altro e la Juve si aggiudica i quarti.