Coppa Italia C, l'esordiente Spolverini manda ai quarti la Viterbese

Cross di Giglio, Somma svirgola l'anticipo su Marotta e il classe 2003 Spolverini, all'esordio assoluto tra i grandi, sorprende Stancampiano di testa: si decide così il passaggio del turno della Viterbese che va ai quarti di Coppa Italia di C con l'1-0 sul Pontedera. Soffrendo fino al 95°, perché i toscani si svegliano tardissimo ma nel recupero prima si divorano il pari e poi se lo vedono annullare per fuorigioco.

Il gol partita arriva al 29° di un brutto primo tempo: l'unica altra azione rilevante arriva a tempo scaduto, con Marotta a innescare Simonelli che elude la scivolata di Guidi e calcia, respinto da Stancampiano. Azione simile, appena dopo l'intervallo, nella stessa porta: qui il protagonista è Benedetti che s'incunea e al dunque la piazza, senza inquadrare.

La Viterbese potrebbe chiuderla su un rinvio di Bisogno: Marotta fa la torre, Marcandalli s'incarta e Andreis si presenta a Stancampiano, fenomenale nel tenere in vita i suoi. Che purtroppo per lui non sono altrettanto efficaci nell'impattarla: a cominciare da Benedetti che sul cross di Perretta è libero in area ma manda altissimo in volante.

Il Pontedera è imballato, la Viterbese amministra e si va dritti fino all'88°, quando il colpo di testa a lato di Nicastro fa da incipit a un recupero da batticuore. 93° e il tiro di Espeche è intercettato in area ancora da Nicastro, libero e in gioco per un rigore in movimento cestinato con un sinistro addosso a Bisogno, che blocca in due tempi. Un altro minuto Cioffi crea dalla sinistra per Ladinetti, conclusione rimpallata e di nuovo Cioffi vince il contrasto con Riggio e scarica in rete il pari. Ma niente supplementari, la bandierina è alzata e la Viterbese, seppur col brivido, si guadagna i quarti.