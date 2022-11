SERIE C Coppa Italia C, la perla di Palmieri manda l'Entella agli ottavi 1-0 sul Montevarchi, capitolato all'89°.

Ci vuole un capolavoro di Palmieri per evitare i supplementari all'Entella, che all'89° trova 1-0 sul Montevarchi gli ottavi di coppa. Pass strappato all'ultima curva di una gara a lunghi tratti a trazione ligure, soprattutto in un primo tempo da pochi sussulti. Numero di Meazzi che avanza centralmente e s'appoggia a Doumbia per scardinare quel che resta della difesa, il triangolo non si chiude per questione di millimetri. Poi Rada di testa ancora verso Doumbia, il rimpallo favorisce il solito Meazzi che carica di potenza ma non buca i guanti di Mazzini, al resto pensa la spazzata di Boccadamo.

Con la ripresa Volpe si gioca la carta Ramirez ed è proprio su un angolo dell'ex Bologna e Samp che Dessena cerca il tacco al volo, se la ritrova lì e centra la traversa da due passi, con Doumbia altrettanto sciupone a rimbalzo. Solo esterno rete per uno campato pericolo che accende il Montervarchi, che inizia a farsi vivo: Mané lancia per Jallow che scappa alla difesa, sul controllo però tentenna un'istante di troppo e il suo pallonetto non scavalca i guanti di Borra. E ancora Mané con un traversone da destra, la respinta corta di Parodi è un assist per l'incrociata di Italeng ma Borra è ancora attento.

Finché, alle soglie del recupero, l'angolo del solito Ramirez innesca l'acuto di Palmieri, un tocco al volo spalle alla porta che s'infila radente al montante: applausi per il colpo di classe ed Entella che avanza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: