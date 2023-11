SERIE C Coppa Italia C, Lucchese e Pescara ai quarti Battute Juventus NG, ai supplementari, e Latina.

La Lucchese s'inceppa a fine regolamentari e risorge a fine supplementari e in qualche modo la spunta 3-2 sulla Juventus NG. 1' e Rizzo Pinna la mette per la testa di Sueva, Scaglia para. Di là, Anghelé se lo divora da due passi sulla girata-assist di Cerri e poi ci riprova subito dopo, stavolta Coletta deve parare. Di nuovo Lucca con Romero che si destreggia tra Citi e Stivanello e, fatto il difficile, cestina tutto col mancino. Sempre Romero anticipa l'uscita di Scaglia su un campanile in area, Stivanello la respinge prima che l'inzuccata rimbalzi in rete. Ripresa e Scaglia salva in tuffo sull'incrociata di Yeboah, mentre sul diagonale di Alagna entrambi i succitati non ci arrivano di niente e resta tutto com'è.

Tante scaramucce e infine, dall'85°, i gol: comincia Rizzo Pinna, la cui stoccata dal limite secca Scaglia e porta avanti la Lucchese. Sembra fatta, invece, all'89°, Savona va in area da Anghelé, che cade sulla spinta di Alagna. Rigore, Palumbo è spiazzante e si va ai supplementari. Qui si comincia con Scaglia a volare su Yeboah, mentre Anghelé spara alto un rigore in movimento. Finché, allo scadere del primo tempo, Guerra riceve la verticale di Mulazzi e scarica verso Coletta, che spalanca la porta al ribaltone Juve. La Lucchese accusa, si riassesta e, negli ultimi 7', la riaggiusta: Magnaghi rimette le cose in bolla piazzandola di testa sul cross di Quirini, dopodiché tocca a Scaglia tenere in vita i suoi rimpallando Guadagni e soprattutto Yeboah. Ma può poco quando, al 118°, la sponda proprio di Yeboah spiana la strada a Russo, che infila il gol che evita i rigori e manda ai quarti la Lucchese.

Avanti anche il Pescara col 2-0 sul Latina, pericoloso in avvio con Del Sole: nel primo caso salta Plizzari e poi sbatta sul salvataggio di Moruzzi, al giro dopo invece è lo stesso portiere a deviarlo in angolo. Al primo affondo però Zeman la sblocca con Cuppone, smarcato dal flipper tra Floriani e Perseu e letale nell'aggirare Bertini. Il resto, nel recupero: Ercolani dalla distanza, con deviazione, e Plizzari salva evitando il pari, si cambia fronte e Bertini non è altrettanto dritto sul destro di Cangiano, regalandogli il gol del girochiave.

