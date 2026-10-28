Coppa Italia C: Potenza, Savoia e Altamura ai quarti

Il Bari saluta la Coppa Italia di C cadendo 2-1 nell'ottavo in casa del Potenza. Galletti che sciupano subito una clamorosa occasione, con Gomez che da due passi, sull'imbucata di Esposito, colpisce la traversa a porta aperta. E dietro non fanno meglio: sulla punizione di Matheus, Mendicino spizza verso la propria porta, Nicolas evita l'autogol ma sulla respinta impennata Franzolini è sul rimbalzo e tocca a rete di testa. E il raddoppio viene sempre dalla destra, con circa gli stessi protagonisti: Matheus punta Colangiuli e mette dentro, Mendicino cicca la respinta e De Marco, a porta vuota, non sbaglia. Il Bari torna in partita in chiusura di tempo, quando Bianchi serve Esposito per un mancino che carambola sul palo e poi su Franchi, sfortunato nel firmare l'autorete.

Nella ripresa qualche scaramuccia e poco altro, così il Potenza va ai quarti. Dove affronterà il Savoia, vincente 2-0 sul Sorrento. Anche qui, la partita si decide nel primo tempo: ci pensa Polizzi, che prima imbuca da destra per la stoccata del vantaggio di Riccardi e poi si inventa uno spettacolare sinistro a giro da appena dentro l'area, che s'insacca con sponda della traversa. Il Sorrento troverebbe l'accorcio al 66° quando Evangelisti lancia e Starita prolunga per il pallonetto al volo di Potenza, che però, sull'assist del compagno, è in fuorigioco. Nulla da fare nemmeno per Ricci, il cui colpo di testa attraversa l'area e sbatte sul palo.

Ai quarti anche l'Altamura, cui servono i rigori per prevalere sul Gubbio dopo lo 0-0 dei regolamentari. Sul primo rigore eugubino La Mantia centra la traversa, al tiro seguente Marson rimedia respingendo Malcore: si va a oltranza e, al primo giro extra, dopo la trasformazione di Nazzaro, Perucchini para su Fazzi, mandando avanti i suoi.

