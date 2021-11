SERIE C Coppa Italia C, Sudtirol in semifinale: 3-0 al Teramo La capolista del Girone A passa senza sforzo e raggiunge Fidelis Andria - suo prossimo avversario - Padova e Catanzaro.

In campionato come in Coppa Italia, il Sudtirol è una piena che tutto travolge. La capolista del Girone A si libera con un 3-0 senza troppi problemi del Teramo, ultima rappresentante di un Girone B che, dunque, alza bandiera bianca già ai quarti. Le semifinali saranno Padova-Catanzaro e Fidelis Andria contro i bolzanini, che al Bonolis mettono le cose in chiaro fin dal 6°: l'immediato strappo è un'invenzione di Voltan, che parte dalla fascia, passeggia in mezzo agli avversari e la scaraventa sotto il sette. Ci sarebbe pure il pari del Teramo, non fosse che il tocco a rete di Bernardotto avviene a bocce ferme perché Mungo, l'autore dell'assist, è in fuorigioco sul passaggio di Montaperto.

Il resto sarà praticamente solo Sudtirol: Odogwu si fa mezzo campo in ripartenza e arriva fino a Tozzo, che non ha problemi nel parare. Poi cross di Voltan, testa di Viero e solo il palo evita il rocambolesco autogol, a rimbalzo c'è Candellone e Tozzo respinge ancora. Dai e ridai, sul finale di frazione arriva il raddoppio di Vinetot, che sulla punizione di Gatto prolungata da Malomo sfiora quanto basta per tagliar fuori il portiere abruzzese.

Di fatto, si chiude qui: Al 68° Meli manda in angolo il tentativo da lontano di Fiorani, passano 3' e Rover ci prova alla stessa maniera, a differenza del collega però Tozzo sforna la papera e c'è il tris bolzanino. Il resto è una lunga attesa del triplice fischio, anche se nel recupero, ancora su punizione di Gatto, ci sarebbe pure l'occasione del poker, con Zaro e Candellone che, però, non trovano la deviazione vincente.

