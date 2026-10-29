SERIE C Coppa Italia C: suicidio Ravenna, il Carpi rimonta e passa ai rigori Partita folle al Cabassi: giallorossi sul doppio vantaggio fino al 78°, gli emiliani la ribaltano in 10' e al 95° Esposito acciuffa i rigori, dove Gasperini ne para due e Figoli manda ai quarti il Carpi.

Il Ravenna esce dalla Coppa Italia C con un suicidio clamoroso, che lo vede passare dal doppio vantaggio del 78° al 3-3 e ai rigori, dove la spunta il Carpi. Giallorossi che, prima del tracollo, dominano in maniera totale: subito Fischnaller con un diagonale a niente dal palo, ed è sempre lui a sciupare la salita e assist di Spini piazzandola malamente in piena libertà.

Spini che poi, sul finale di frazione, decide di far tutto da sé, e fa bene: sul recupero di Donati, eccolo partire di nuovo sulla trequarti, arrivare fino al limite e scaricare a rete col mancino. E allo scadere del tempo è ancora Spini a raddoppiare con un altro mancino, stavolta incrociato nel sette, sul contropiede imbastito da Casiraghi.

Ripresa e ancora Ravenna che, da subito, crea di tutto: destro a giro da fuori di Soleri e palla sulla traversa, quindi Fischnaller spreca altri tre servizi smarcanti di Spini. L'altoatesino prima calcia su Gasperini in uscita, poi colpisce a sua volta la traversa, con l'estremo ancora decisivo nel deviarla, e infine, dopo un bello scambio da lui stesso avviato, replica l'esito del tentativo n°1, centrando Gasperini.

Gasperini di nuovo attento nel proteggere il palo sulla conclusione defilata di Casiraghi, dopodiché, dopo aver fatto solo da sacco delle botte, il Carpi entra in scena. La sveglia la dà, al 71°, la bordata da lontano di poco fuori di Forapani, passano altri 7' e, sull'angolo di Puletto, Falbo la riapre d'autorete, deviando di schiena nel tentativo di marcare Zagnoni.

Gara clamorosamente riaperta e ancor più clamorosamente impattata all'85°, quando sempre Puletto pennella il traversone per la schiacciata di testa di Carcani. Altri due giri d'orologio e la dinamica di si ripete, con Puletto a fare tris di assist pescando, sempre dalla destra, lo stacco di Sall, che sovrasta Donati e la piazza per il sorpasso.

Eppure i colpi di scena sono tutt'altro che finiti, perché a 20” dallo scadere dei 5' di recupero Orellana s'avventa in solitudine su un pallone vagante in area e mette morbido sul palo opposto, dove Rabbi fa sponda ed Esposito spinge in rete di petto. Pareggio Ravenna, triplice e rigori, con Gasperini che torna protagonista respingendo Falbo e Vinicius. Ciardi prova a emularlo parando sul primo match point di Sall, sul secondo invece Figoli non sbaglia e ai quarti ci va il Carpi.



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