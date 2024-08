COPPA ITALIA SERIE C Coppa Italia, debutto con il botto per il Milan Futuro La squadra di Bonera batte il Lecco di Baldini/Mularoni per 3-0. Passano il turno anche Pontedera, Monopoli e Giuliano

Tra Foggia e Monopoli succede tutto nella ripresa. Viteritti sbuca sull’out e mette un pallone perfetto per Yeboah, l’inzuccata trova la respinta di De Lucia, ma Vazquez è lesto a ribadire in rete. Monopoli che la chiude con un contropiede perfetto: Boulevardi riceve e scarica di potenza sotto la traversa . Il Foggia ha il merito di non demordere ma il gol che riapre la contesa di Emmausso arriva troppo tardi e non basta. Allo stadio Pino Zaccheria di Foggia, Monopoli batte Foggia 2-1.

Ci vogliono i supplementari per decidere il passaggio del turno di Coppa Italia nella sfida tra Giuliano e Campobasso. Njambe in mischia porta in vantaggio i campani. Il pareggio è di Mario Prezioso, conclusione dalla lunga che coglie impreparato il portiere Russo. Doppio giallo per Pierno Campobasso in 10 uomini. L'inferiorità numerica verrà pagata a caro prezzo dai molisani nei supplementari dominati dal Giuliano che realizza altri tre gol. Ma prima del 90esimo c'è anche un auto palo a salvare il Campobasso che non può nulla nell'extra time quando Masala si fa trovare pronto sul secondo palo per il nuovo sorpasso Giuliano. Il terzo nasce da una grande verticalizzazione per Padula che davanti al portiere non sbaglia. Salvemini fa tutto da solo compresa una sberla terrificante sotto la traversa. Allo stadio Alberto de Cristodìfaro di Napoli, Giuliano batte Campobasso 4-1.

La partita che ha creato maggiore interesse in questo primo turno è stata Lecco – Milan Futuro con i rossoneri al debutto tra i prof. E che debutto contro il Lecco di Francesco Baldini. Il primo gol è un errore clamoroso del portiere Furlan, IL 17enne Mattia Liberali ne approfitta e scarica in porta quello che è il primo gol realizzato dalla seconda squadra del Milan. Il figlio d'arte Lapo Nava risponde a Beghetto dagli undici metri. Rigore decretato per fallo di Sia su Galeandro. Il portiere del Milan è molto reattivo in altre circostanze poi arriva lo show di Alex Jimenez. L'esterno della difesa spagnolo che ha già debuttato in Serie A potrebbe essere una validissima alternativa a Theo Hernandez. Allo Stadio Rigamonti Ceppi di Lecco, Milan Futuro batte Lecco 3-0 tutto sotto gli occhi di Fonseca e Ibrahimovic. Non comincia bene l'avventura del duo Baldini/Mularoni sulla panchina lombarda.

Il Pontedera batte la Pianese con un gol di Italec. L'attaccante del Camerun ribadisce in rete dopo un clamoroso doppio palo. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera batte Pianese 1-0.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: