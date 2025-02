COPPA ITALIA C Coppa Italia di serie C, la finale è Rimini-Giana Erminio Caldiero Terme battuto 2-3. Andata il 26 marzo a Gorgonzola, ritorno a Rimini il 9 aprile

Il grande sogno del piccolo Caldiero resiste fino a metà del secondo tempo. Poi in finale ci va la Giana che contenderà al Rimini la Coppa Italia e un posto alla fase nazionale dei play off. Termali avanti al quarto d'ora: sul traversone Gobetti incrocia sul palo lontano. lo svantaggio scuote la Giana, occasionissima con De Maria, Crespi e la traversa si salvano in società. Ma lo stesso De Maria subito dopo da distanza siderale se la aggiusta e colpisce. Anche il pari è molto momentaneo, il Caldiero torna avanti nel giro di un paio di minuti. Florio bel movimento e girata nell'angolo. Ma non c'è un attimo di tregua, De Maria da lontanissimo prova a vedere se gli riesce ancora invece no. Minuto 30, Crespi la combina sulla pressione di Tirelli, poi Marotta spara altissimo. Ripresa ed è subito di nuovo pari. Dall'angolo Crespi non esce e nel traffico la tocca Scaringi. La nuova parità è destinata a interrompersi ancora al minuto 68. Punizione tagliata di Lamesta, nessuno la tocca e il rimbalzo inganna Crespi. Il match da teso diventa decisamente nervoso. Florio prende il secondo giallo e lascia il Caldiero in 10. Contestualmente si accende un'altra mischia risolta dall'arbitro col rosso a Nessi. Padroni di casa in 9 e tenuti a galla da Crespi sul contropiede di Cafferi. Ma in pieno recupero nonostante la doppia inferiorità la palla del 3-3 arriva eccome. Caccavo a porta vuota lascia sul palo tutti i sogni di lieto fine.

