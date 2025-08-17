COPPA ITALIA SERIE C 2025-2026 Coppa Italia di Serie C: tanti gol. Pergolettese – Renate unica sfida decisa ai calci di rigore Fuori al primo turno la Giana Erminio finalista di Coppa Italia dello scorso anno

La Pro Vercelli dilaga in casa dell'Albinoleffe. Molto bello il primo gol per costruzione: Rutigliano recupera palla sul lato corto di destra, entra in area e costringe Baldi all’intervento: sulla respinta, tuttavia, il più lesto di tutti è Sow, che da due passi appoggia in rete. Il raddoppio nella ripresa: con Rutigliano che sfrutta l’assist di Sow e piazza il mancino sul primo palo beffando il portiere avversario. In pieno recupero il 3-0, firmato Comi. In contropiede Iotti colpisce la traversa: sul tap-in Comi, al posto giusto al momento giusto, spedisce il pallone in rete per il 3-0. Albinoleffe eliminata, Pro Vercelli ai sedicesimi

L'Arezzo, alla lunga riesce a rimediare al clamoroso errore di Chiosa, Sinani, ne approfitta e batte Venturi. Bra in vantaggio. Il pareggio arriva grazie a Mawuli, che finalizza una bella azione offensiva. L’Arezzo continua a spingere e crea ulteriori pericoli, fino al gol del sorpasso firmato da Chierico davvero bravo a girarsi al limite dell'area e centrare l'angolo. Gran gol. Arezzo avanti, Bra eliminato.

Quando Benevento e Guidonia sentivano profumo di calci di rigore arriva lo straordinario gesto tecnico dell'ex Rimini Davide Lamesta, sinistro al volo e il Benevento passa il turno.

Troppo Campobasso per la Casertana, passaggio del turno già deciso nel primo tempo quando i molisani chiudono la pratica realizzando tre gol. Bifulco poco dopo il quarto d'ora, sinistro a fil di palo. Antonio Gala di testa preciso in buca d'angolo. E ancora Gala con un assolo incredibile. Il numero 10 prende palla sulla trequarti e si beve tutta la difesa della Casertana. Campobasso batte Casertana 3-0.

Passa il turno anche il Foggia. I rossoneri trovano il gol che sblocca l'incontro su calcio di rigore, realizzato da Garofalo. Il raddoppio è una grande azione in contropiede, risolta da Bevilacqua. Il centroavanti prima trova l'opposizione del portiere poi centra la porta. Nel finale di testa il gol di Contini per il Siracusa ma non basta. Foggia batte Siracusa 2-1.

Uno show, quello dell'Atalanta in casa della Giana Erminio. Cisse da lontanissimo per il vantaggio neroazzurro. Parità ristabilita da un bel gol di Renda. Prima dell'intervallo, l'Atalanta torna in vantaggio con un pregevolissimo gol di Simone Pavada. Dribbling e destro sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa gli altri due centri, il primo di Digne Pounga destro sul primo palo. Poker definitivo di Vavassori. Allo Stadio Città di Gorgonzola, Atalanta Under 23 batte Giana Erminio 4-1.

Finisce 1-1 tra Pergolettese e Renate, partita decisa ai calci di rigore. Nei 90 regolamentari, errore in costruzione del portiere del Renate, Nobile e Careccia non perdona. Karlsson pareggia pochi minuti dopo in acrobazia su cross di Riviera. Finale con un paio di chances per parte, poi si va ai rigori con il Renate più preciso e alla fine finisce 1-3 con gli ospiti qualificati.

Si qualifica anche il Potenza che batte di misura la Cavese con un contropiede magistrale rifinito da Anatriello. Passa anche la Torres. Vantaggio grazie al diagonale di Alberto Lunghi classe 2003. Raddoppio di Musso su azione d'angolo, su errore in uscita del portiere del Livorno Seghetti. Sempre di testa il gol della speranza che resta tale del Livorno con Marchesi. Torres batte Livorno 2-1.

E chiudiamo con altri 5 gol realizzati nella sfida tra Giuliano e Pianese, con i padroni di casa che calano un poker. Nepi nel primo tempo per il vantaggio dei campani. Di Njambe il raddoppio nel secondo. La Pianese accorcia le distanze con Bertini . Nel finale dilaga il Giuliano con Balde e Isaaac Prado. Allo Stadio Alberto De Cristofaro di Giuliano, Giuliano batte Pianese 4-1.





