Coppa Italia: è ancora Juventus-Inter

Juventus-Inter, atto terzo. Prima le due sfide in Serie A – entrambe a favore dei bianconeri – ora le semifinali di Coppa Italia. E per entrambe questo trofeo, spesso snobbato, conta e non poco: per la Juve, in attesa di ricorsi e prossime sentenze, è l'occasione di salvare una stagione resasi complicata e garantirsi quantomeno l'Europa League. Per l'Inter la possibilità concreta di vincere ancora oltre alla Supercoppa di gennaio, e in più i nerazzurri hanno ancora una Champions da giocarsi, a partire dai quarti contro il Benfica con i portoghesi che, nella fase a gironi, avevano proprio eliminato la Vecchia Signora. Corsi e ricorsi storici ma questa sera si ricomincia da 0: è l'andata delle semifinali, con il ritorno in programma a San Siro il 26 aprile. L'ultima volta del Derby d'Italia in Coppa è stata proprio la finale dello scorso anno, vinta dai ragazzi di Simone Inzaghi 4-2 ai supplementari. Per il resto, è l'incrocio numero 35: 15 successi bianconeri, 11 nerazzurri e 8 pareggi.

Se l'Inter in campionato viene da 4 ko nelle ultime 5, la Juventus ne ha vinte 7 delle ultime 8. Differenti momenti di forma anche se, in queste partite, si azzera tutto. Inzaghi, rispetto alla Fiorentina, ritrova Dimarco mentre dovrà ancora rinunciare a Skriniar e Calhanoglu. Tra i pali potrebbe toccare ad Handanovic, ancora qualche dubbio sul partner di Lautaro: uno tra Lukaku e Dzeko. Allegri, invece, avrà nuovamente a disposizione Chiesa – almeno per la panchina – e, tra i titolari, tornano Vlahovic, Di Maria, Kostic e Rabiot (squalificato sabato con il Verona). Arbitra Massa, calcio d'inizio alle ore 21.

Nel servizio l'intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus